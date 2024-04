Freiburg peilt in Darmstadt nächsten Auswärtssieg an

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der SC Freiburg hofft gegen den SV Darmstadt 98 am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) auf seinen dritten Auswärtssieg nacheinander in der Fußball-Bundesliga. Nach der 1:4-Klatsche gegen RB Leipzig am vergangenen Wochenende sind die Europapokal-Plätze wieder in etwas weitere Ferne gerückt. Bei den abstiegsbedrohten Darmstädtern tritt das Team des zum Saisonende scheidenden Trainers Christian Streich aber als Favorit an.

Die Gastgeber sind Tabellenletzter, haben keine der zurückliegenden 21 Partien gewonnen und nur noch äußerst geringe Chancen, die Liga zu halten. Im Hinspiel Ende November trennten sich Freiburg und Darmstadt 1:1.

