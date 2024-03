Freiburg nach Europa-League-Aus gegen Leverkusen gefordert

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach dem krachenden Achtelfinal-Aus in der Europa League geht es für den SC Freiburg am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) in der Fußball-Bundesliga weiter. Gegen den in dieser Saison noch ungeschlagenen Spitzenreiter Bayer Leverkusen sind die Badener drei Tage nach dem 0:5 bei West Ham United allerdings erneut Außenseiter.

Mittelfeldspieler Maximilian Eggestein fehlt dem SC wegen einer Gelbsperre, Verteidiger Manuel Gulde klagte zuletzt über muskuläre Probleme. Von den vergangenen sieben Liga-Spielen konnte das Team von Trainer Christian Streich, der Anfang kommender Woche die Entscheidung über seine Zukunft verkünden möchte, nur eines gewinnen.

