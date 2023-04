Freiburg kann mit Gregoritsch planen

Freiburgs Michael Gregoritsch (l) in Aktion gegen Leverkusens Odilon Kossounou (r).

Verzichten muss der Sport-Club am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) auf Roland Sallai, der in Bremen ein Tor geschossen und eines vorbereitet hatte, sowie auf Maximilian Eggestein. Beide Spieler müssen Gelbsperren absitzen. Außerdem waren Lucas Höler und Ritsu Doan unter der Woche krank. »Es ist noch offen, wie sich das entwickelt. Wir müssen die Blutuntersuchungen abwarten«, sagte Streich. Gegen die abstiegsgefährdeten Gelsenkirchener will der SC-Coach »unbedingt gewinnen«, warnt aber: »Wer Schalke unterschätzt, hat sie nicht angeschaut oder checkt es nicht.«

Seine Fans ruft der SC Freiburg auf, am Sonntag möglichst mit dem Fahrrad oder dem öffentlichen Nahverkehr zum Stadion zu kommen. Anlass ist der Klimaschutz-Aktionsspieltag, in dem der Verein auch eine »Initialzündung« für seine Nachhaltigkeitsstrategie sieht.

