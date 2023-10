Aktuell Land

Freiburg gleicht spät aus: 2:2 gegen Basel

Ohne die beiden Leistungsträger Ritsu Doan und Lucas Höler ist der Fußball-Bundesligist SC Freiburg in einem Testspiel gegen den FC Basel zu einem späten Unentschieden gekommen. Doan fehlte beim 2:2 (0:2) am Donnerstag wegen einer Zahn-Operation, Höler musste aufgrund eines Infekts passen. Matthias Ginter, der bei der 0:3-Niederlage beim FC Bayern München erkrankt passen musste, konnte wieder mitwirken und erzielte den ersten SC-Treffer (63. Minute). In der Nachspielzeit glich Philip Fahrner aus.