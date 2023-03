Aktuell Land

Freiburg gibt Benin-Objekte an Nigeria zurück

Freiburg gibt wertvolle Benin-Kunstobjekte an das westafrikanische Nigeria zurück. Das beschloss der Gemeinderat fast einstimmig am Dienstag. Zehn sogenannte Benin-Bronzen werden bisher in der Ethnologischen Sammlung des Museums Natur und Mensch aufbewahrt. Dazu gehören unter anderen eine Büste, drei Reliefs und mehrere Schmuckgegenstände.