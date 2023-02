Aktuell Land

Frauen im Südwesten verdienen deutlich weniger als Männer

Frauen haben 2022 im Südwesten weiterhin deutlich weniger verdient als Männer. Brutto erhielten sie im vergangenen Jahr im Durchschnitt 20,60 Euro je Stunde, wie das Statistische Landesamt am Montag in Stuttgart mitteilte. Männer hingegen verdienten im Schnitt 26,68 Euro pro Stunde. Damit erhielten Frauen durchschnittlich 23 Prozent weniger. Die Einkommenslücke, auch »Gender-Pay-Gap« genannt, wurde im vergangenen Jahr sogar noch etwas größer. 2021 lag sie in Baden-Württemberg bei 22 Prozent.