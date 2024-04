Aktuell Land

Frauen bringen Banner an Regierungspräsidium in Tübingen an

Zwei 20 und 22 Jahre alte Frauen sollen am Gebäude des Regierungspräsidiums in Tübingen ein Banner angebracht haben. Die beiden Frauen seien nach dem Vorfall am Donnerstagmorgen vorübergehend festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Über eine Fluchttreppe sollen sie verbotenerweise auf das Dach des Gebäudes gelangt sein. Auf Höhe des vierten Stocks hätten sie dann das Banner angebracht, mit dem laut Polizei für eine Verkehrswende geworben wurde. Die 22-Jährige habe sich den Angaben nach an der Fassade abgeseilt, die Feuerwehr sicherte sie ab. Eine Gruppe von rund 15 Menschen versammelte sich zum Protest gegen die Maßnahmen der Polizei. Die Versammlung verlief laut Polizei friedlich.