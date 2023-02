Aktuell Land

Frauen betrügen Krankenkassen um mindestens 120.000 Euro

Zwei Frauen sollen sich Leistungen von Krankenkassen in Höhe von mindestens 120.000 Euro erschlichen haben. Dazu hätten sie sich zunächst Vollmachten von älteren Menschen für deren Krankenkassen ausstellen lassen, erklärte eine Polizeisprecherin am Freitag. Die Beamten durchsuchten am Donnerstag sieben Wohnungen in Stuttgart und Kornwestheim (Landkreis Ludwigsburg).