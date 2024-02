Aktuell Land

Frau zwischen Auto und Hauswand eingeklemmt: schwer verletzt

Eine Frau ist in Ettlingen (Kreis Karlsruhe) zwischen ihrem Auto und einer Hauswand eingeklemmt und schwer verletzt worden. Die 60-Jährige war nach ersten Erkenntnissen auf einem Parkplatz aus ihrem Wagen ausgestiegen, um an einem Automaten ein Parkticket zu lösen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.