Frau wird von fremdem Hund gebissen: Schwer verletzt

Beim Versuch, ihren Hund zu schützen, ist eine 24-Jährige in Aalen (Ostalbkreis) von einem anderen Hund gebissen und in der Folge schwer verletzt worden. Die Frau war am Montag mit ihrem Tier beim Gassigehen, als ihr eine 54-Jährige mit einem Hund entgegenkam, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Der Hund der Älteren soll daraufhin unvermittelt das Tier der 24-Jährigen angegriffen haben. Als die Frau ihren Vierbeiner schützen wollte, wurde sie gebissen und stürzte anschließend zu Boden. Sie erlitt schwere Verletzungen.