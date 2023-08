Aktuell Land

Frau will trotz Haftbefehl einreisen und landet im Gefängnis

Eine per Haftbefehl gesuchte Frau ist bei der Einreise an der französisch-deutschen Grenze von der Bundespolizei gefasst worden. Die 40-Jährige, die zwischenzeitlich in Spanien untergetaucht war, wurde am Mittwochmorgen bei Neuenburg am Rhein (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) verhaftet und sitzt jetzt im Gefängnis, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte. Sie war mit einem Reisebus aus Spanien über Frankreich angereist, wie es hieß. Bei der Überprüfung durch die Bundespolizei lagen insgesamt acht Ausschreibungen gegen die Frau vor.