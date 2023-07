Aktuell Land

Frau will ihren Mann mit Messer töten

Eine Frau aus Bruchsal (Kreis Karlsruhe) soll versucht haben, ihren Ehemann mit einem Messer zu töten. Die 34-Jährige war nach ersten Ermittlungserkenntnissen am Donnerstag alkoholisiert und soll in der gemeinsamen Wohnung mit einem Küchenmesser auf ihren 36-jährigen Mann eingestochen haben. Dabei soll sie tödliche Verletzungen zumindest billigend in Kauf genommen haben, wie die Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag mitteilten.