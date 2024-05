Aktuell Land

Frau von Katze abgelenkt: Auto fährt gegen Verkehrszeichen

Eine Frau ist mit ihrem Auto gegen ein Verkehrszeichen in Schwaben geprallt, weil sie nach eigenen Angaben durch ihre Katze abgelenkt war. Die 40-Jährige war am Dienstag in Buchloe (Landkreis Ostallgäu) mit der Katze in einer Transportbox in Richtung eines Tierheims unterwegs, als sich das Tier laut einer Mitteilung der Polizei vom Mittwoch übergeben musste. Weil sich die Fahrerin dann nicht auf die Straße fokussierte, fuhr sie gegen das Verkehrszeichen. Der Schaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Das Auto musste abgeschleppt werden.