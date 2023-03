Aktuell Land

Frau verliert durch »Schockanruf« Geld und Schmuck

Es ist der Klassiker - und für die Opfer ein Alptraum: Durch einen sogenannten Schockanruf hat eine ältere Frau in Stuttgart Bargeld, Schmuck und Gold im Wert von mehreren Zehntausend Euro verloren. Sie war nach eigener Aussage am späten Freitagnachmittag von einem angeblichen Polizeibeamten angerufen worden. Angeblich habe ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht, die Seniorin könne sie durch das Hinterlegen einer fünfstelligen Summe vor einer Haft bewahren. Der darauffolgende Anruf eines angeblichen Staatsanwalts bei der 83-Jährigen bestätigte das. Kurzentschlossen brachte sie Geld und Schmuck in die Innenstadt und übergab die Beute einem ihr völlig unbekannten Abholer.