Frau tot in Wohnung gefunden: Lebenspartner festgenommen

Eine junge Frau ist am Donnerstagmorgen tot in ihrer Wohnung in Gernsbach (Landkreis Rastatt) aufgefunden worden. Daraufhin sei ihr Lebenspartner festgenommen worden. Ein Nachbar habe den Notruf gewählt, weil die 27-Jährige schwer verletzt in der Wohnung gelegen habe, sagte ein Polizeisprecher. Wie der Nachbar davon Kenntnis nahm war noch unklar. Laut den Beamten ging dem Vorfall ein Familienstreit voraus.