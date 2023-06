Frau tot aufgefunden: Verdächtiger vorläufig festgenommen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach dem mutmaßlich gewaltsamen Tod einer 22-Jährigen in Mössingen hat die Polizei einen Verdächtigen vorläufig festgenommen. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Aufgrund der Verletzungen gehen die Ermittler davon aus, dass die Frau Opfer eines Verbrechens wurde.

Zum Motiv und zum Verdächtigen machte ein Sprecher der Polizei zunächst keine weiteren Angaben. Auch zur Frage, ob die junge Frau und der Verdächtige sich kannten, sagte der Sprecher nichts. Details würden aus ermittlungstaktischen Erwägungen noch nicht veröffentlicht.

Laut Polizeiangaben fanden Angehörige die tote Frau am Montagnachmittag in ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Über den Ablauf der Tat und die Todesursache soll eine Obduktion Aufschluss geben. Eine zehnköpfige Ermittlungsgruppe befasse sich mit dem Fall. Derzeit ermittle man im persönlichen Umfeld der Frau und sichere Spuren.