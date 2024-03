Frau stirbt bei Wohnungsbrand in Wertheim

Bitte aktivieren Sie Javascript

Beim Brand einer Wohnung in Wertheim (Main-Tauber-Kreis) ist eine 70 Jahre alte Frau gestorben. Fünf weitere Menschen aus umliegenden Wohnungen kamen am Montagmorgen mit Verdacht auf Rauchvergiftung in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. 20 Bewohner wurden vorsorglich in Sicherheit gebracht. Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf die benachbarten Wohnungen. Die Brandursache war laut den Ermittlern zunächst unklar. Hinweise auf ein Verbrechen gibt es derzeit nicht. Einige Wohnungen sind zunächst nicht bewohnbar. Der Schaden wird auf eine halbe Million Euro geschätzt.