Frau stirbt bei Autounfall im Kreis Sigmaringen

Eine Autofahrerin ist am Donnerstag im Kreis Sigmaringen auf einer Bundesstraße auf die Gegenfahrbahn geraten, dort mit zwei Autos kollidiert und gestorben. Die 44-Jährige prallte ersten Erkenntnissen zufolge in einer langgezogenen Rechtskurve zuerst in ein Fahrzeug, in dem ein 84-Jähriger und eine 82-Jährige saßen. Dannach krachte das Auto in das Fahrzeug eines 53-Jährigen, wie ein Polizeisprecher sagte.