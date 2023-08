Aktuell Land

Frau stirbt auf Straße: Todesumstände unklar

Mehrere Tage nach dem Tod einer Frau in Hessigheim (Kreis Ludwigsburg) ist weiterhin unklar, wieso die 44-Jährige starb. Passanten hatten die Frau in der Nacht zum Samstag bewusstlos auf einer Straße liegend gefunden, wie die Polizei gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft erst am Montag berichtete. Reanimationsversuche durch Rettungskräfte blieben erfolglos.