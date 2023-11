Aktuell Land

Frau soll sich monatelang als Ärztin ausgegeben haben

Eine Frau soll sich als Ärztin ausgegeben und monatelang an einem Krankenhaus in Waldshut-Tiengen (Kreis Waldshut) gearbeitet haben. Gegen sie wurde Strafbefehl erlassen. Die 43-Jährige habe dem Krankenhaus bei ihrer Bewerbung einen Scan eines italienischen Universitätsdiploms der Universität Salerno vorgelegt, wie die Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte.