Frau rettet sich auf Autobahn aus brennendem Auto

Eine Frau hat sich am Freitagnachmittag auf der Autobahn 8 bei Pforzheim aus einem brennenden Auto gerettet. Das Auto fing laut Polizei während der Fahrt Feuer. Die Fahrerin konnte abbremsen und rechtzeitig aussteigen, ehe der Wagen vollständig in Flammen aufging, wie ein Polizeisprecher sagte. Sie wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Feuer kam, war zunächst unklar.