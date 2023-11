Aktuell Land

Frau nach Wohnungsbrand in Lebensgefahr

Nach einem Brand in einer Wohnung in Remseck am Neckar (Landkreis Ludwigsburg) schwebt eine Frau in Lebensgefahr. Die 54-Jährige habe am Donnerstag mutmaßlich Essen auf dem Herd zubereitet und sei dann eingeschlafen, teilte die Polizei am Freitag mit.