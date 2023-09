Aktuell Land

Frau nach Unfall in Auto eingeklemmt

Eine Autofahrerin ist bei einem Unfall am Donnerstag in Schönbrunn (Rhein-Neckar-Kreis) in ihrem Auto eingeklemmt worden. Rettungskräfte hatten die Frau befreien müssen. Sie hatte über Schmerzen in der Schulter geklagt, wie eine Polizeisprecherin sagte.