Frau nach Hausbrand im Krankenhaus: Hunde gerettet

Fünf Bewohner und zwei Hunde haben sich aus einem brennenden Haus in Ludwigsburg retten können. Eine 44 Jahre alte Frau wurde mit einer leichten Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Montag mitteilte. Bei dem Brand sei ein Schaden von schätzungsweise rund 30.000 Euro entstanden.