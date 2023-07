Aktuell Land

Frau nach Gewalttat weiterhin in kritischem Zustand

Nach einer Gewalttat in einem Wohnhaus in Freiburg mit einem Toten ist der Gesundheitszustand der schwerverletzten Ehefrau des Opfers weiterhin kritisch. Zur Tat habe die 64-Jährige deshalb noch nicht befragt werden können, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Die beiden Tatverdächtigen machen demnach derzeit von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Sie befinden sich in Untersuchungshaft.