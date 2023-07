Aktuell Land

Frau mutmaßlich entführt und vergewaltigt: Festnahme

Die Polizei hat einen Mann, der eine 18-Jährige entführt und vergewaltigt haben soll, am Bahnhof in Marbach am Neckar (Landkreis Ludwigsburg) festgenommen. Der 37-Jährige soll die junge Frau Anfang letzter Woche auf einem Stuttgarter Spielplatz entführt haben und konnte am Mittwoch festgenommen werden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Eine Polizeistreife erkannte den Mann in Begleitung des Opfers am Bahnhof in Marbach am Neckar und nahm ihn zwei Tage nach der mutmaßlichen Entführung fest.