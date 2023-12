Aktuell Land

Frau mit Rollator wird angefahren und schwer verletzt

Eine Fußgängerin ist am Donnerstag beim Überqueren einer Straße in Albstadt (Zollernalbkreis) von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Die 84-Jährige war mit ihrem Rollator unterwegs, als sie vom Wagen einer 76 Jahre alten Fahrerin erfasst wurde, wie die Polizei mitteilte. Die Fußgängerin wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Autofahrerin erlitt einen Schock und wurde vor Ort medizinisch betreut. Der Schaden am Auto wurde auf 5000 Euro geschätzt.