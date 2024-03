Aktuell Land

Frau landet mit Auto in Gewerbekanal in Maulburg

Eine Frau ist mit ihrem Auto im Gewerbekanal in Maulburg (Landkreis Lörrach) gelandet. Um nicht gegen einen Baum zu fahren, soll die 26-Jährige das Lenkrad herumgerissen haben. Nach Polizeiangaben vom Montag kam sie so von der Fahrbahn ab. Bei dem Unfall in der Nacht auf Samstag wurde die Frau leicht verletzt. Zuvor sei sie beim Fahren kurz abgelenkt gewesen.