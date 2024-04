Frau landet mit Auto auf Gleisen

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht am Straßenrand.

Bitte aktivieren Sie Javascript

Eine Autofahrerin ist in Heidelberg auf Straßenbahngleise geraten, der Wagen hat sich festgefahren und ein Kran den Wagen schließlich wieder auf die Straße gehoben. Ihren eigenen Angaben nach folgte die Frau den Anweisungen des Navigationsgerätes, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Nach rund 80 Metern habe der Wagen der 58-Jährigen auf den Gleisen aufgesetzt und die »Irrfahrt endete«, teilte die Polizei am Samstag mit.

Einsatzkräfte der Polizei schafften es am späten Freitagabend nicht, das Auto von den Gleisen zu bekommen. Ein Abschleppdienst mit einem Kran wurde deshalb angefordert, der den Wagen wieder zurück auf die Straße hob. Die Gleise der Straßenbahn waren Angaben eines Polizeisprechers zufolge für etwa eine Stunde gesperrt. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Am Auto und an den Gleisen entstand laut Sprecher nur ein geringer Schaden.

Mitteilung der Polizei