Frau kommt mit gestohlen geglaubtem Auto nach Hause

Mit 2,1 Promille und frischen Unfallspuren am Auto ihres Mannes ist eine Frau in der Nacht zum Mittwoch nach Hause gekommen. Der 67-Jährige aus Neuenstein (Hohenlohekreis) hatte die Polizei gerufen, weil er davon ausging, dass sein Wagen gestohlen wurde, wie eine Polizeisprecherin sagte. In dem Auto entdeckte die Polizei demnach später eine Langwaffe, mehrere Jagdmesser, Dolche und Einhandmesser. Die Hintergründe zu den Unfallspuren am Auto waren nach Angaben der Sprecherin zunächst nicht bekannt.