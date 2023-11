Aktuell Land

Frau in Umkleidekabine vergessen und eingeschlossen

Das war etwas zu viel Ruhe beim Kleideranprobieren - eine Frau ist versehentlich in einem Laden in Michelfeld (Kreis Schwäbisch Hall) eingeschlossen worden, als sie sich noch in der Umkleidekabine befand. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, hatten die Mitarbeiter des Geschäftes am Montag Feierabend gemacht und die Kundin in der Kabine nicht auf dem Schirm gehabt. Sie machten das Licht aus und schlossen ab. Die Frau begab sich daraufhin ins Schaufenster, um auf ihre missliche Lage aufmerksam zu machen, wie ein Polizeisprecher berichtete. Der Sicherheitsdienst bemerkte die Kundin wenig später und rief die Polizei. Kurz darauf sei sie aus dem Laden gelassen worden.