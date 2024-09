Frau in Künzelsau tot aufgefunden - Ehemann in U-Haft

Ein 61-Jähriger soll in Künzelsau seine Ehefrau umgebracht haben. (Symbolbild)

Ein 61-Jähriger soll in Künzelsau im Hohenlohekreis seine Ehefrau getötet haben. Der Rettungsdienst habe zunächst einen stark blutenden Mann in einer Wohnung gemeldet, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Dort hätten Polizisten wenig später am Freitag auch die Ehefrau des Mannes gefunden, die bereits tot gewesen sei.

Die Ermittler gehen aktuell von einem Tötungsdelikt aus. Der Verdächtige kam wegen seiner Verletzungen, die er sich demnach vermutlich selbst zugefügt hat, in ein Krankenhaus. Nachdem sich sein Zustand stabilisiert hat, wurde er am Samstag einem Haftrichter vorgeführt. Er sitzt wegen des Verdachts des Totschlags in Untersuchungshaft.

Todesursache unklar

Wie die 50 Jahre alte Frau ums Leben kam, war zunächst nicht bekannt. Eine Obduktion soll nun die Todesursache klären. Weitere Einzelheiten veröffentlichten Staatsanwaltschaft und Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen vorerst nicht.