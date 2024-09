Frau in Heidelberger Altstadt mit Messer bedroht

In der Heidelberger Altstadt ist eine junge Frau mit einem Messer bedroht und überfallen worden. (Symbolbild)

Eine junge Frau ist in der Heidelberger Altstadt überfallen und mit einem Messer bedroht worden. Verletzt worden sei sie dabei nicht, teilte die Polizei mit. Der noch unbekannte Täter soll die 18-Jährige am frühen Morgen dazu aufgefordert haben, ihm ihre Handtasche und ihr Handy zu geben. Dabei habe er ihr ein Messer vorgehalten, heißt es in der Mitteilung.

Als die 18-Jährige nicht sofort reagierte, soll der etwa 25-jährige Täter ihr die Gegenstände entrissen haben. Anschließend sei er geflüchtet. Sofort habe die Polizei eine Fahndung eingeleitet, bislang sei der junge Mann aber nicht gefasst. In der Handtasche der jungen Frau sollen sich 150 Euro Bargeld befunden haben.

Die Ermittlungen wurden aufgenommen, die Polizei sucht Zeugen.