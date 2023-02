Aktuell Land

Frau in Heidelberg mit Regenschirmspitze verletzt

Mit seinem aufgespannten Regenschirm hat ein Fußgänger in Heidelberg eine Frau am Auge verletzt. Wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte, konnte die 30-Jährige einige Minuten nach dem Unfall am Freitagnachmittag nichts sehen und kam mit leichten Verletzungen in eine Augenklinik.