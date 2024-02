Aktuell Land

Frau in der Schweiz tot im Rhein gefunden

Im Rhein in der Schweiz ist die Leiche einer Frau geborgen worden. In Schaffhausen wurde nach Polizeiangaben von Samstag ein Tatverdächtiger verhaftet. Wie ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte, handelt es sich bei dem 32-Jährigen um den Ehemann. Die 27-Jährige aus Schaffhausen war den Polizeiangaben zufolge Ende Januar von Verwandten als vermisst gemeldet worden. Die Leiche sei am Freitagnachmittag am Ufer bei Laufen-Uhwiesen im Kanton Zürich entdeckt worden. Die Todesursache wurde noch untersucht.