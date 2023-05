Aktuell Land

Frau in Auto eingeklemmt und an Unfallstelle gestorben

Eine Frau ist am Freitag auf der Landstraße bei Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) in ihrem Auto eingeklemmt worden und noch an der Unfallstelle gestorben. Die 37-Jährige geriet aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn, wo sie mit einem Lastwagen frontal zusammenstieß, wie ein Polizeisprecher sagte.