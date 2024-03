Aktuell Land

Frau findet gestohlenes Rennrad im Netz und stellt Falle

Eine Frau hat in Karlsruhe ihr gestohlenes Rennrad auf einem Online-Verkaufsportal wiederentdeckt - und es sich vom Verkäufer zurückgeholt. Als die 22-Jährige im Januar bei einer Freundin übernachtet hatte, schloss sie das hochwertige Rad vor dem Haus ab, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Am nächsten Morgen habe sie dort nur noch die Reste des Schlosses vorgefunden und Anzeige wegen Diebstahls erstattet.