Frau fährt Pistolen und Gewehre im Kofferraum umher

Polizisten haben bei einer Verkehrskontrolle in Lauda-Königshofen (Main-Tauber-Kreis) zahlreiche Waffen in einem Kofferraum gefunden und beschlagnahmt. Darunter waren mehrere Pistolen, ein Sturmgewehr, eine Maschinenpistole, ein Luftgewehr sowie Munition, teilte die Polizei am Dienstag mit. Eine 26 Jahre alte Frau hatte das Auto gefahren. Ihr 36-jähriger Beifahrer schien unter dem Einfluss von Rauschmitteln zu stehen. Drogen entdeckten die Beamten am Montag allerdings nicht im Wagen.