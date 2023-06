Aktuell Land

Frau fährt mit 3,2 Promille laut hupend durch Wohngebiet

Betrunken und laut hupend ist eine Autofahrerin durch ein Wohngebiet in Plankstadt (Rhein-Neckar-Kreis) gefahren. Anwohnende haben in der Nacht auf Samstag wegen Ruhestörung die Polizei gerufen, wie diese mitteilte. Eine Streife fand die 39 Jahre alte Fahrerin und stellte in ihrem Atem einen Alkoholwert von 3,2 Promille fest. Der Führerschein der Frau wurde beschlagnahmt und sie muss sich jetzt wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.