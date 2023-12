Aktuell Land

Frau fährt im nicht zugelassenen Auto der Polizei davon

Eine Frau ist in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) mit ihrem nicht zugelassenen Auto mehreren Polizeistreifen davongefahren. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, wurden die 53-Jährige und zwei Mitfahrer schließlich in Vöhrenbach westlich von Villingen gestoppt.