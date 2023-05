Aktuell Land

Frau fährt Ehemann mit Auto an: Untersuchungshaft

Weil sie ihren Ehemann in Fronreute (Kreis Ravensburg) nach einem Streit mit dem Auto angefahren haben soll, ist eine Frau in Untersuchungshaft gekommen. Die 34-Jährige werde des versuchten Totschlags in Tateinheit mit vorsätzlichem und gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr sowie der gefährlichen Körperverletzung verdächtigt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit.