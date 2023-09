Aktuell Land

Frau ertappt Dieb bei Einbruch: Täter flüchtig

Eine 53 Jahre alte Frau hat in der Nacht auf Dienstag einen Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Wie die Polizei mitteilte, traf die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in Karlsruhe auf den Täter, nachdem dieser durch ein offenes Fenster in ihre Wohnung eingedrungen war. Den Angaben nach schrie die Frau den Mann an, worauf dieser mit einer Handtasche flüchtete.