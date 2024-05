Aktuell Land

Frau bei Wohnhausbrand lebensgefährlich verletzt

Eine Frau ist bei einem Wohnhausbrand im Rhein-Neckar-Kreis lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei brach das Feuer am Montagvormittag im Wintergarten des Hauses in Waibstadt aus und griff dann auf das Gebäude über. Die Frau kam mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Das Gebäude war der Polizei zufolge nach dem Brand einsturzgefährdet, angrenzende Häuser waren nicht betroffen. Laut einem Sprecher der Polizei befand sich die Frau zum Zeitpunkt des Brandes allein in dem Haus.