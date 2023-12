Aktuell Land

Frau bei Brand in Mehrfamilienhaus leicht verletzt

Beim Brand in einem Mehrfamilienhaus in Heilbronn ist an Heiligabend eine Frau leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, sahen Passanten Rauch in dem Haus und alarmierten die Rettungskräfte. Das Gebäude wurde evakuiert. Eine Bewohnerin kam vorsorglich ins Krankenhaus. Der Schaden beläuft sich auf etwa 150.000 Euro.