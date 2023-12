Aktuell Land

Frau bedroht Busfahrer mit Messer

Eine Frau hat in Ulm einen Linienbusfahrer mit einem Teppichmesser bedroht und musste anschließend von der Polizei mit Hilfe von Pfefferspray überwältigt werden. Die 62-Jährige wollte an einer Haltestelle aussteigen, was der Fahrer jedoch nicht bemerkt hatte, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Die Frau zückte das Messer, beleidigte den Fahrer und hämmerte auf die Fahrerkabine ein. Mehrere Polizisten stoppten den Bus. Der 61-jährige Fahrer und zwei weitere Fahrgäste konnten den Bus verlassen. Auch die Frau verließ den Bus, wollte das Messer allerdings nicht abgeben. Deswegen sei es zum Einsatz von Pfefferspray gekommen, hieß es. Schließlich konnte die Frau überwältigt werden. Nach den Angaben der Polizei sei die Frau verwirrt gewesen und kam nach ärztlicher Behandlung und den Polizei-Maßnahmen am Donnerstag in ein psychiatrisches Krankenhaus.