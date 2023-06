Frau an Bushaltestelle niedergestochen und schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Mann hat an einer Bushaltestelle in Mühlacker (Enzkreis) am Samstagvormittag eine Frau niedergestochen und schwer verletzt. Der Verdächtige sei geflohen, wenig später aber festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher. Auch die mutmaßliche Tatwaffe, ein Messer, sei sichergestellt worden. Das Motiv der Tat sei unklar. Zum Alter der Frau und des mutmaßlichen Täters konnten noch keine Angaben gemacht werden. Hubschrauber und auch Polizeihunde hatten nach dem Verdächtigen gesucht. Die Frau befinde sich nicht in Lebensgefahr, hieß es.