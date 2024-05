Aktuell Land

Frau übersieht Gegenverkehr: Zwei Menschen schwer verletzt

Bei einem Zusammenstoß von zwei Autos in Ahorn (Main-Tauber-Kreis) sind vier Menschen verletzt worden, darunter zwei schwer. Am Sonntag wollte eine 73-jährige Fahrerin mit ihrem Wagen auf die Autobahn 81 in Richtung Würzburg fahren, übersah aber ein Auto im Gegenverkehr, teilte die Polizei am Montag mit. Die beiden Wagen prallten zusammen.