Fragen über die Landesgartenschau beantworten: Tickets zu gewinnen

WANGEN. Nach jahrelanger Vorbereitung eröffnet morgen, Freitag, 26. April, in Wangen im Allgäu die Landesgartenschau Baden-Württemberg. Über 40 Hektar erstreckt sich das Gelände, rund 500.000 Besucher werden bis zu ihrem Ende am 6. Oktober erwartet.

Im Zuge der Vorbereitungen wurde eine alte Industriebrache in einen neuen Stadtteil verwandelt, neue Brücken über die Argen gebaut, eine Erholungslandschaft am Flussufer angelegt. Weltpremieren sind ein 22 Meter hoher gewundener Aussichtsturm und ein Holz-Naturfaser-Pavillon, kultige Hingucker und Sympathieträger die nostalgischen Milchpilze. Und natürlich wurde gepflanzt, was das Zeug hält. Im Herbst wurden Tausende Zwiebeln in den Boden gesteckt, so dass es jetzt schon richtig schön aussieht. Kunter, bunter, munter – so das Motto der Schau.

Passend zu diesem Motto verlost der GEA heute Preise aus dem LGS-Fanshop: einmal zwei Tagestickets, drei aktuelle Gartenbücher aus dem Stuttgarter Ulmer Verlag, zweimal eine Laga-Tasse, zweimal ein Paar kunterbunte Socken, und je zweimal ein Sammelmodell des Glückspilz. Wer alle Fragen beantwortet, hat die Chance auf einen der Preise. Viel Erfolg!

Unter allen Teilnehmern werden zehn Gewinner ausgelost. Diese werden schriftlich benachrichtigt und im GEA veröffentlicht. (GEA)