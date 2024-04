Frühsommerliches Wetter wieder vorbei

Bitte aktivieren Sie Javascript

Eine von der Nordsee kommende Kaltfront beendet vorläufig das frühsommerliche Wetter im Südwesten. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte, wird es vor allem im Süden des Landes regnen. Zeitweise bläst Wind, im Bergland kann er auch stürmisch werden. Am Schwarzwaldgipfel Feldberg wird nachmittags sogar Schneeregen erwartet.

Nach der Abkühlung soll es dann am Donnerstag dann wieder viel Sonne in Baden-Württemberg geben, wie der DWD berichtete. Die Temperaturen können demnach bis zu 20 Grad erreichen. Am Freitag könne es im Rheintal bis zu 24 Grad warm werden.

In den vergangenen Tagen war es in Deutschland ungewöhnlich warm gewesen. Am Samstag gab es vermutlich so früh im Jahr wie noch nie seit Beginn der systematischen Wetteraufzeichnung einen Hitzetag. Das teilte der DWD mit, nachdem in Ohlsbach im badischen Ortenaukreis nach vorläufigen Daten 30,1 Grad gemessen worden waren. Ab 30 Grad sprechen Wetterexperten von einem Hitzetag.

Vorhersage Stand 06.35 Uhr