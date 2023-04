Frühlingsfest in Stuttgart eröffnet: 60.000 Leute erwartet

Vor dem offiziellen Fassanstich in »Grandls Hofbräuzelt« feiern bereits erste Gäste in dem Festzelt.

Mit dem traditionellen Fassanstich ist am Samstag das Stuttgarter Frühlingsfest eröffnet worden. Mindestens 60.000 Besucher werden zum Auftakt in der Landeshauptstadt erwartet. Besucher dürfen sich in diesem Jahr erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie wieder auf ein Frühlingsfest ohne Einschränkungen freuen - mit Festzelten und Feuerwerk.

Angezapft wurde das Fass von »Wasenbürgermeister« Thomas Fuhrmann (CDU), der das Bier mit zwei Schlägen zum Fließen brachte. In den Festzelten ließ das Schunkeln nicht lange auf sich warten.

Bei Sonnenschein und ein paar Wolken strömten schon am Vormittag erste Besucher auf das Festgelände. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) sind für den Tag Temperaturen um die 20 Grad zu erwarten. »Die Vorfreude ist an allen Ecken zu spüren«, sagte eine Sprecherin der Veranstalter.

Rund 230 Schaustellerbetriebe, Gastronomen und Marktkaufleute sind dabei. Manche Wirte berichten für den Samstag schon von ausreservierten Zelten. Das Fest geht drei Wochen lang.

Von einem »Fest der Herausforderungen« sprach Marcus Christen von der Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart. Parallel zu den Festwochen finden in der Stadt rund 20 Großveranstaltungen statt. Darum sollten sich Besucher frühzeitig über die Anreise informieren.

Auch die gestiegenen Energie- und Nebenkosten treffen die Veranstalter und Festwirte den Angaben zufolge. So kostet ein Maß im Grandls Hofbräu Zelt 13,20 Euro - 60 Cent mehr als beim letzten Mal.

